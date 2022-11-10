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Напавшему на Карла III студенту запретили появляться с яйцами на людях

19:42
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Исключение сделано для похода в магазин

Британец Патрик Телвелл больше не сможет подойти к Его Величеству Карлу III ближе, чем на 500 метров. Кроме того, 23-летнему студенту запретили носить яйца в общественных местах. Об этом сообщил журналистам сам забросавший яйцами короля Великобритании Телвелл после того, как его выпустили из тюрьмы.

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9 ноября во время прогулки Карла III и его супруги в городе Йорк в монаршую чету из толпы полетели яйца. Ни одно из них не попало в монарха или королеву-консорта, но некоторые упали под ноги королю. Задержанный на месте преступления Телвелл заявил, что не верит в королей и выступает за равенство людей.

Общаясь после своего освобождения с журналистом издания Daily Mirrror, Патрик заявил, что считает условия своего освобождения под залог довольно забавными. Тем более, что требование в отношении яиц все же смягчили – сделали исключение для походов в магазин за покупками.

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