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Депутаты-единороссы попали под обстрел в ЛНР

20:25
  • четверг
  • 10 ноября 2022

По предварительным данным, никто не пострадал

Депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" попали под обстрел ВСУ в Луганской народной республике. По предварительным данным, никто не пострадал.

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"Действительно, попали под обстрел. Ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным. Все в порядке, никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе "Единой России" агентству РИА Новости.

По данным пресс-службы, в попавшей под обстрел группе были секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак, руководитель исполкома партии Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Артем Туров и Артем Бичаев.

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