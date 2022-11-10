Депутаты-единороссы попали под обстрел в ЛНР

По предварительным данным, никто не пострадал

Депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" попали под обстрел ВСУ в Луганской народной республике. По предварительным данным, никто не пострадал.

"Действительно, попали под обстрел. Ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным. Все в порядке, никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе "Единой России" агентству РИА Новости.

По данным пресс-службы, в попавшей под обстрел группе были секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак, руководитель исполкома партии Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Артем Туров и Артем Бичаев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"