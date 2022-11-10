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Вучич: Сербия введет санкции против России только под Дамокловым мечом

21:01
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Сербский лидер выступил с заявлением после переговоров с Макроном

Сербия не проводит политику санкций в отношении тех, кто помогаеть ей сохранить территориальную целостность. Белград может изменить эту позицию только с Дамокловым мечом над головой, заявил президент Сербии Александр Вучич.

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"Это наша суть, политика... Мы можем отказаться от этого, в случае если буквально у нас Дамоклов меч будет над головой", - подчеркнул Вучич после встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент Сербии напомнил, что политика Белграда в этом вопросе - поддержка территориальной целостности Украины при отказе от введения санкций против России. И она, по словам Вучича, выдержала 270 дней наиболее тяжелого давления в современной сербской истории, передает РИА Новости.

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