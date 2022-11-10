На борту сухогрузов более 36 тысяч тонн зерна

Три судна с продовольствием покинули украинские порты в рамках зерновой сделки 10 ноября. Об этом сообщили в представительстве ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле.

"СКЦ сообщает, что три судна сегодня покинули украинские порты, на их борту находится 36 350 тонн зерна и других продуктов", - приводит сообщение СКЦ ТАСС.

Уточняется, что один сухогруз доставит 21 600 тонн пшеницы в Тунис. Два судна направляются в Италию и в Ливан, они загружены бобами сои. По данным СКЦ, пять судов направляются в украинские порты по установленному гуманитарному морскому коридору.

2 ноября Минобороны РФ сообщило, что Россия вернулась к участию в зерновой сделке 2 ноября. В Минобороны заявили, что получили письменные гарантии Киева в том, что он не будет использовать зерновой коридор для боевых действий.

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