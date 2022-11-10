ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Херсона исключили форсирование Днепра ВСУ

21:40
  • четверг
  • 10 ноября 2022

ВС России не даст противнику такой возможности

Возможность форсирования Днепра Вооруженными силами Украины полностью исключена. ВС России не предоставят противнику такого шанса, заявил представитель военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз.

Минобороны: военных с правого берега Днепра выводят в соответствии с планом
Шойгу приказал отвести войска на левый берег Днепра

"На левом берегу сейчас полностью идет подготовка: роются траншеи, ставятся блиндажи, ставятся заградительные противотанковые ежи и наша артиллерия, и пехота полностью подготовлена на левом берегу, конечно же, чтобы дать отпор", — сказал Мороз в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам эксперта, российские войска плотно и надолго закрепились в этой области. Отбить занятые ВС России позиции противнику не удастся.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.