Власти Херсона исключили форсирование Днепра ВСУ

ВС России не даст противнику такой возможности

Возможность форсирования Днепра Вооруженными силами Украины полностью исключена. ВС России не предоставят противнику такого шанса, заявил представитель военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз.

"На левом берегу сейчас полностью идет подготовка: роются траншеи, ставятся блиндажи, ставятся заградительные противотанковые ежи и наша артиллерия, и пехота полностью подготовлена на левом берегу, конечно же, чтобы дать отпор", — сказал Мороз в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам эксперта, российские войска плотно и надолго закрепились в этой области. Отбить занятые ВС России позиции противнику не удастся.

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