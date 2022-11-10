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Пушилин заявил о 90%-м освобождении Павловки

22:07
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Над населенным пунктом водружен российский флаг

Населенный пункт Павловка в районе Угледара в Донецкой народной республике на 90 % освобожден от украинских боевиков. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"Сегодня достижение, а именно освобождение населенного пункта Павловка. Практически на 90% которое, уже сейчас можно сказать, зачищено, освобождено от всей этой неонацистской нечисти. И флаг сегодня уже висит в Павловке, водружен", - сказал Пушили на церемонии награждения сотрудников МВД.

Ранее Минобороны России сообщило, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота смогли прорвать украинскую оборону и приступить к освобождению Павловки на южнодонецком направлении. Подчеркивалось, что добровольцы мобилизационного резерва действовали в бою наравне с контрактниками бригады, передает ТАСС.

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