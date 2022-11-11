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"Нарастает хаотизация": Марков рассказал о векторе мировой политики

08:42
  • пятница
  • 11 ноября 2022

США хотят быть начальниками, но у них не выходит

Чего ожидать от грядущего саммита "Большой двадцатки"? Каким США видят мир политики без России? Как продолжится противостояние Вашингтона и Пекина? И куда в целом смещается международный политический вектор?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил директор Института политических исследований Сергей Марков.

"В больших, многосторонних вопросах нарастает хаотизация. По нескольким причинам. Во-первых, американцы хотели бы быть полными начальниками, но не вполне получается. Кроме того, не все уверены, что многополярный мир действительно возможен. Китай вот вроде бы и не хочет быть отдельным полюсом. А Евросоюз - он вообще уже совсем не полюс. Общий хаос будет нарастать, а что делать - никто не знает", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Маркова смотрите в видео.

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