Кризис в Европе отменил климатическую повестку

Сейчас в приоритете - вопрос выживания грядущей зимой

Одержимость и двойные стандарты. Или как на климатическом саммите гости уплетали говядину по 90 фунтов стерлингов, горюя об экологии.

В преддверии 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата защитники природы ознакомились с меню мероприятия. От возмущения в зобу дыханье сперло! Вот это аппетит у них! Экоактивисты призывают мир отказаться от мяса ради уменьшения количества парниковых газов. Тем временем и без того сытые гости климатической конференции едят говядину по 90 фунтов стерлингов за порцию и закусывают лососем по 35. За 100 фунтов - безлимитный доступ к коктейлям. И эти люди озабочены тем, что миллионы жителей Азии и Африки голодают и не имеют даже доступа к чистой питьевой воде.

Лидер Польши Анджей Дуда на конференции вообще открытым текстом объявил, что полякам важнее, как они эту зиму переживут, а не далекие климатические цели, до которых есть шанс не дотянуть. И в чем он не прав?

Отсутствие сколько-нибудь внятной программы спасения зеленого мира подменяется громкими акциями активистов. Тренд последних месяцев - обливать картины супом и приклеивать себя к музейным экспонатам и дорожному полотну. Это зачем? А чтобы прекратили добывать нефть. Какая связь? И как сегодня прожить без углеводородов? Непонятно.

Вот эфир на голландском телевидении. Респектабельный климатический борец влез на стол и приклеил себя. Толерантные люди посмотрели на это безобразие и вынесли активиста из студии вместе со столом.

В европейских странах начали делать то, что всегда было положено делать с вандалами, какими бы высокими идеями они ни прикрывались. Например, арестовывать тех, кто портит картины в музеях.

Грета Тунберг на саммит не поехала. Идеи, что ли, закончились? Или бизнес занял все свободное время?

Американское издание "Бамблби" утверждает, что уже создан термостат, который недобрым взглядом встречает вас, когда вы хотите прибавить температуру в комнате. Даже если это шутка, никто не удивится, если идею воплотят в жизнь.

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