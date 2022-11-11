Удары наносились снарядами натовского калибра

Украинские националисты ранним утром продолжили обстрелы Донецка и Докучаевска, передает "ТВ Центр".

По городам били 152-миллиметровым калибром, выпустив 12 снарядов.

В прицеле радикалов сегодня оказалось и село Розовка в ДНР. По нему ударили из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

А накануне ВСУ атаковали Гольмовский и Макеевку. Совместный центр по контролю зафиксировал снаряды натовского калибра.

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