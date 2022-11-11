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Стопроцентный результат: как работают "Панцири" в зоне СВО

09:09
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Прицельную стрельбу можно вести даже на ходу

Реактивные снаряды, вертолеты, самолеты и беспилотники украинских националистов эффективно уничтожают расчеты самоходных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", рассказали в российском Минобороны.

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Современные системы обнаружения позволяют операторам вычислять в небе как крупные объекты, так и небольшие дроны. Результативность работы "Панцирей" - стопроцентная. Прицельную стрельбу можно вести даже на ходу. Вооружение - 12 управляемых ракет и два спаренных зенитных автомата - не оставляет никаких шансов врагу. Все охраняемые объекты - под надежной защитой.

"Боевыми машинами были обнаружены две оперативно-тактические "Точки-У". В результате правильных действий расчетов эти цели были уничтожены. Падение данных точек не принесло населению и охраняемому объекту никаких повреждений", - рассказал командир батареи ЗРПК "Панцирь-С1" Антон.

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