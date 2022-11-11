Минобороны сообщило о новых подвигах российских военных

Старший сержант Залимбек Шагиров вступил в схватку с превосходящими силами противника

Министерство обороны России представило новых героев спецоперации.

Старший лейтенант Расул Кашапов со своим танковым взводом прицельным огнем сковал действия украинских националистов, предпринявших попытку восстановить контроль над утраченными позициями. Вражеское наступление было сорвано, противник понес серьезные потери.

Сержант Александр Цуриков обнаружил большую группу диверсантов и принял решение атаковать. Александр с подчиненными удерживал позиции до прибытия подкрепления. А также вынес с поля боя тяжело раненого товарища. Провокация радикалов провалилась.

Старший сержант Залимбек Шагиров вступил в схватку с превосходящими силами противника, попытавшегося напасть на позиции наших войск. Боевики открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов, но встретили решительный отпор. Залимбек спас трех раненых бойцов и сумел продержаться до подхода основных сил.

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