Движение на дорогах Иркутской области оказалось парализовано

Всему виной - мощный снегопад

Мощный снегопад парализовал движение на дорогах Иркутской области. Многокилометровая пробка образовалась на участке федеральной трассы Байкальск-Слюдянка, передает "ТВ Центр".

Из-за гололеда и сугробов машины весь минувший день не могли сдвинуться с места. На кадрах видно - тяжелее всего пришлось водителям легковых автомобилей, но есть и несколько большегрузов.

В Приангарье действует режим повышенной готовности. В самом Иркутске уже вторые сутки девятибалльные пробки и десятки мелких аварий. Синоптики обещают, что сегодня циклон начнет ослабевать.

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