Во Флориду пришел тайфун "Николь"

Погибли уже два человека

На восточное побережье Флориды обрушился тайфун "Николь", передает "ТВ Центр".

Жертвами непогоды уже стали два человека. Ураганный ветер, скорость которого местами достигала 120 километров в час, вызвал наводнения.

Из-за обрыва проводов четверть миллиона жителей штата остались без электричества. В международном аэропорту Орландо отменены свыше тысячи авиарейсов. Закрыты школы.

Местные власти призывают граждан в целях безопасности покинуть свои дома. В регионе открыты 15 центров временного размещения.

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