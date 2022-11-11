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Во Флориду пришел тайфун "Николь"

09:01
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Погибли уже два человека

На восточное побережье Флориды обрушился тайфун "Николь", передает "ТВ Центр".
Акулы на улицах: Флорида оказалась во власти мощнейшего шторма

Жертвами непогоды уже стали два человека. Ураганный ветер, скорость которого местами достигала 120 километров в час, вызвал наводнения.

Из-за обрыва проводов четверть миллиона жителей штата остались без электричества. В международном аэропорту Орландо отменены свыше тысячи авиарейсов. Закрыты школы.

Местные власти призывают граждан в целях безопасности покинуть свои дома. В регионе открыты 15 центров временного размещения.

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Тайфун "Николь"
Тайфун "Николь"
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