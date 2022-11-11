Посол России назвал нелогичным решение США о статусе российской экономики

Американский Минфин заявил, что больше не считает экономику России рыночной

Решение американских властей отозвать у России статус страны с рыночной экономикой противоречит логике. Такое заявление в пятницу, 11 ноября, сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как отметил дипломат, на Соединенных Штатах лежит ответственность за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры.

В этом же ряду, по словам Антонова, находится "противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой", сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии.

В мае группа американских сенаторов обратилась к министру торговли США Джине Раймондо с предложением пересмотреть статус России как страны с рыночной экономикой. На такой мере законотворцы настаивали "за попытки обойти международные нормы", приписываемые российским властям в связи с проведением Россией спецоперации на Украине и с "фактами о российской экономике".

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