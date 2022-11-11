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Байден назвал условие решения конфликта на Украине

08:38
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Президент США связал его с отводом войск

Возможностей для урегулирования конфликта на Украине без ухода оттуда российских войск нет. Такое заявление в пятницу, 11 ноября, сделал президент США Джо Байден.
Байден заверил в отсутствии у США планов напрямую вступать в конфликт на Украине

По мнению американского лидера, конфликт между Россией и Украиной не будет разрешен до тех пор, "пока Путин не уйдет из Украины", сообщает РИА Новости.

При этом официальный представитель Госдепартамента США заявлял, что Россия должна своими действиями показать готовность к переговорам с Украиной. В американском внешнеполитическом ведомстве утверждали, что именно на Москве лежит ответственность за возобновление переговоров с Киевом.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что отвод российских войск за Днепр в Херсонской области открывает "окно возможностей для переговоров". При этом генерал выразил мнение, что для возвращения за стол переговоров и Москва, и Киев должны "взаимно признать", что однозначной победы в конфликте военными средствами, скорее всего, не будет.

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