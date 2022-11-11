Сеул опроверг сообщения о намерении поставить Украине боеприпасы

СМИ писали, что Южная Корея собирается сделать это через США

Южная Корея сохраняет приверженность своему принципу не поставлять Украине летальные вооружения. Об этом заявили в южнокорейском Министерстве обороны, комментируя публикации о намерении передать Киеву 100 тысяч артиллерийских боеприпасов.

По утверждению источников, Сеул и Вашингтон ведут переговоры о поставке в США 100 тысяч 155-мм снарядов для артиллерийских орудий производства Южной Кореи, чтобы затем направить их на Украину.

В Южной Корее заверили, что союзники ведут соответствующие переговоры при условии, что боеприпасы будут использоваться только Соединенными Штатами.

Сеул придерживается заявленного ранее принципа не поставлять Украине летальное оружие, цитирует заявление Минобороны Южной Кореи "Интерфакс".

Ранее в южнокорейском Министерстве иностранных дел заявили, что власти Республики Корея внимательно следят за сообщениями о предполагаемой возможности покупки Россией оружия у КНДР. При этом в ведомстве заверили, что Сеул не рассматривает возможность поставок оружия на Украину и не предоставлял Киеву летальных вооружений до сих пор.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"