Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Львы получат подсказку высших сил, а Весам стоит заняться здоровьем

Овны

Сегодня вы захотите узнать свое будущее, погадать или помечтать. Дайте волю фантазии и напишите или нарисуйте свои планы, помедитируйте. Можно сделать доску желаний.

Тельцы

Вы найдете способ помириться с коллегами, друзьями или родителями. Вас сблизят совместные прогулки или поход на концерт, в театр, книжный магазин.

Близнецы

Интуиция, которой наделяют вас сегодня планеты, поможет в работе и бизнесе. Вам будет легко подобрать ключик к сердцу собеседника и добиться цели.

Раки

Вам понравится заниматься творчеством или спортом в компании единомышленников. Сходите на танцы, йогу или другие групповые занятия, они зарядят вас позитивом.

Львы

Вы получите подсказку высших сил или найдете блестящие решения по переезду или ремонту дома. Опирайтесь сегодня на интуицию, а не на советы блогеров с YouTube.

Девы

Вы найдете то, что искали, в книгах или фильмах. А может, интернет даст ответы на ваши вопросы. Поездки пройдут гладко, а переписки принесут положительные эмоции.

Весы

Вам стоит заняться здоровьем, и прежде всего, ментальным. Найдите простое занятие, которое вас успокаивает: пешие прогулки, рисование, йога, кулинария.

Скорпионы

Расположившись в знаках воды, планеты берут представителей этого знака под свою бережную защиту. Вам сегодня нечего опасаться, наслаждайтесь жизнью так, как хотите и умеете.

Стрельцы

У этого дня есть магическая составляющая, и вы ее можете почувствовать. Например, у вас получится определить свое счастливое число или вещь, приносящую удачу.

Козероги

Кто-то из окружающих сегодня проявит к вам большой интерес, окажет поддержку или порадует комплиментом. Самое время наводить мосты и укреплять отношения!

Водолеи

У этого дня особая энергетика, она больше подходит для общения и творчества, чем для серьезных дел. Но если вы захотите, с помощью мягкой силы добьетесь своего!

Рыбы

Вы, как и все водные знаки, сегодня можете погрузиться в грезы, а можете извлечь из своего внутреннего мира пользу. Вам пригодятся идеи и впечатления этого дня!

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