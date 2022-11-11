Власти Запорожья предупредили о стягивании Украиной иностранных наемников

Среди них много представителей террористических группировок

На запорожской линии фронта киевский режим собрал большое количество иностранных наемников. Такое заявление в пятницу, 11 ноября, сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам чиновника, одних лишь польских наемников насчитывается на запорожском направлении свыше пяти тысяч человек.

Кроме того, среди наемников также много выходцев из Грузии, а также представителей различных международных террористических группировок.

Всего в регионе, по данным разведки, находятся боевики из 34 государств, цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее российский военнослужащий в Харьковской области рассказал, что женщины-наемницы из Польши участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами. Он подчеркнул, что в целом на сторону ВСУ находятся очень много наемников с разных стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"