Девять человек стали жертвами нападения на бар в Мексике

Полиция начала расследование

В муниципалитете Апасео-эль-Альто в штате Гуанахуато центральной части Мексики неизвестные открыли огонь по посетителям бара, передает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что вооруженные люди приехали на внедорожнике.

"Они стали стрелять по тем, кто находился внутри, что привело к гибели пяти мужчин и четырех женщин, еще две женщины получили ранения", - говорится в сообщении.

У полиции пока нет данных о том, что могло стать причиной расправы.

В начале августа стрельба произошла в баре в муниципалитете Селайя того же штата. Тогда погибли восемь человек, еще пять пострадали.

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