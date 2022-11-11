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Девять человек стали жертвами нападения на бар в Мексике

11:33
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Полиция начала расследование

В муниципалитете Апасео-эль-Альто в штате Гуанахуато центральной части Мексики неизвестные открыли огонь по посетителям бара, передает ТАСС со ссылкой на местные власти.

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Уточняется, что вооруженные люди приехали на внедорожнике.

"Они стали стрелять по тем, кто находился внутри, что привело к гибели пяти мужчин и четырех женщин, еще две женщины получили ранения", - говорится в сообщении.

У полиции пока нет данных о том, что могло стать причиной расправы.

В начале августа стрельба произошла в баре в муниципалитете Селайя того же штата. Тогда погибли восемь человек, еще пять пострадали.

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