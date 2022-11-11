В Госдуме предложили лишить алиментщиков возможности брать ипотеку

Речь о тех, кто не платит алименты из нежелания, а не из-за отсутствия возможности

Наличие немотивированного долга по алиментам должно стать основанием для гарантированного отказа в предоставлении ипотечного кредита. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

В письме министру финансов Антону Силуанову парламентарий напомнил, что миллионы россиян пользуются услугами банков для приобретения недвижимости, сообщает RT.

Сотрудники банка изучают кредитную историю клиента и его платежеспособность — это важнейшие критерии, которые гарантируют финансовой организации возврат заемных средств, отметил Милонов. Однако текущая или бывшая задолженность по алиментам, вызванная нежеланием платить, а не отсутствием возможности, не является гарантированным основанием для отказа при рассмотрении заявки на ипотеку, добавил депутат.

Милонов предложил включить в перечень оснований для гарантированного отказа в одобрении ипотечного кредита наличие немотивированного долга по алиментным выплатам, а наличие в финансовой истории крупного долга по алиментам — сделать "пожизненным негативным фактором", который будет влиять и на одобрение кредитов, и на условия их предоставления.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой о выплатах из федерального бюджета в случае мобилизации плательщика алиментов. Чтобы обеспечить детям мобилизованных граждан максимально возможное сохранение прежнего уровня жизни, авторы законопроекта предложили установить ежемесячное пособие, размер которого будет равен установленной среднемесячной сумме алиментов за календарный год до мобилизации плательщика алиментов.

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