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Маск предупредил о банкротстве Twitter

08:48
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Площадка должна приносить больше денег

В ходе своего первого обращения к сотрудникам компании Twitter предприниматель Илон Маск сказал, что предприятие может обанкротиться. Произойдет это в том случае, если площадка не будет приносить больше денег, передает со ссылкой на источники агентство Bloomberg.
Маск назвал Twitter кибернетическим сверхразумом

Как добавил бизнесмен, работникам соцсети следует готовиться к 80-часовой рабочей неделе, а также сокращению ряда привилегий в офисе вроде бесплатной еды.

Ранее Маск запретил сотрудникам Twitter работать из дома.

Эксперты полагают, что такими заявлениями бизнесмен пытается в первую очередь мотивировать своих сотрудников.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму в 44 млрд долларов по покупке Twitter.

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