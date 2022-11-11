Маск предупредил о банкротстве Twitter

Площадка должна приносить больше денег

В ходе своего первого обращения к сотрудникам компании Twitter предприниматель Илон Маск сказал, что предприятие может обанкротиться. Произойдет это в том случае, если площадка не будет приносить больше денег, передает со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

Как добавил бизнесмен, работникам соцсети следует готовиться к 80-часовой рабочей неделе, а также сокращению ряда привилегий в офисе вроде бесплатной еды.

Ранее Маск запретил сотрудникам Twitter работать из дома.

Эксперты полагают, что такими заявлениями бизнесмен пытается в первую очередь мотивировать своих сотрудников.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму в 44 млрд долларов по покупке Twitter.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"