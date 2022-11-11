"Гоголю бы понравилось": Володин о выборах в США

Американская политическая система мертва, считает спикер Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в Telegram, что американская политическая система "в прямом смысле слова мертва".

"В штате Пенсильвания победу одержал конгрессмен-демократ Тони ДеЛука, набравший 85% голосов. Интересный момент - как оказалось, он скончался еще в начале октября. Его имя не стали убирать из бюллетеня", - отметил председатель нижней палаты парламента.

Как добавил Володин, указанный им случай - не единственный. Так, в Теннесси 72% голосов люди отдали за представительницу демократов Барбару Купер, умершую в октябре.

"Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился", - заключил спикер.

Как прогнозирует NBC, республиканцы по итогам выборов в Конгресс, прошедших 8 ноября, займут в Палате представителей 220 мест, демократы - 215. В Сенате представители Республиканской партии получают 49 мест, а Демократической - 48. Окончательные итоги голосования подведут до конца года.

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