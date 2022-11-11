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Росавиация вновь продлила ограничения для ряда аэропортов

09:44
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Новый срок действия данной меры - 21 ноября

Росавиация сообщила на официальной сайте, что режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 ноября.

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"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении.

Уточняется, что авиакомпаниям рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

"Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно", - добавили в ведомстве, призвав уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний об изменениях в расписании.

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