Белоруссия выразила готовность строить "мосты дружбы" с Польшей

Об этом рассказал белорусский лидер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 11 ноября, поздравил народ Польши с праздником Независимости и заявил о готовности Минска строить "мосты дружбы".

Белорусский лидер подчеркнул, что Минск стремится к гармоничному развитию двусторонних связей и демонстрирует готовность строить "мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой".

Лукашенко подчеркнул, что "за грубые ошибки одиозных польских политиков сегодня должны расплачиваться обычные граждане вашей страны". Искусственно созданные лживые образы врагов в лице Белоруссии и России, по утверждению политика, привели к ухудшению уровня жизни всех европейцев, подорвали доверие в международных отношениях и вынудили страдать миллионы людей.

Также Александр Лукашенко заверил поляков в том, что от духовно и культурно близких им белорусов никогда не исходила угроза, сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусская армия не собирается ни на кого нападать, а задача региональной группировки войск Союзного государства Белоруссии и России — сугубо оборонительная. Однако Хренин отметил, что нельзя исключить возможность разжигания в Белоруссии внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада с территорий Польши, Литвы, Латвии и Украины.

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