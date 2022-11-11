KFC в Германии призвал есть курицу в память о "Хрустальной ночи"

Вскоре филиал сети извинился

Немецкий филиал сети ресторанов быстрого питания KFC разослал клиентам рекламное сообщение странного содержания, пишет газета Allgemeine.

"День памяти "Хрустальной ночи": побалуйте себя еще более нежным сыром с хрустящей курочкой. Теперь в KFCheese", - было сказано в тексте уведомления.

Уточняется, что уже через час сеть отправила извинения, назвав случившееся - технической ошибкой в системе, а само рекламное сообщение - "неверным" и "неуместным".

"Хрустальная ночь" была проведена на территории Германии и Австрии 9-10 ноября 1938 года. В результате этого еврейского погрома, осуществленного отрядами штурмовиков и гражданскими, были убиты более 90 человек, порядка 30 тысяч арестованы и затем отправлены в концлагеря.

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