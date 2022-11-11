Замминистра культуры Запорожья выжил при покушении

Он контужен

В Мелитополе неизвестные совершили покушение на замминистра по культуре, спорту и туризму Андрея Бойко.

Взрывное устройство сработало, когда он вышел из подъезда, чтобы сесть в автомобиль. Чиновник получил ранения.

"В ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник, террористы заложили самодельное взрывное устройство. Утром за ним прибыл автомобиль. Устройство сработало, когда мужчина вышел из подъезда. Он жив. Слегка контужен"., - рассказали ТАСС в администрации региона.

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