Российские войска идут в наступление в Авдеевке и Угледаре

Также группы военных уверенно закрепились на окраинах Артемовска

В ДНР за сутки под огнем ВСУ оказались 13 населенных пунктов. Снаряды были выпущены в том числе из артиллерии натовского калибра и американских систем залпового огня HIMARS. Есть погибшие и пострадавшие. В ответ российские подразделения наносят удары по колоннам военной техники противника. И ведут наступление в Авдеевке и Угледаре.

Три сожженных дотла дома в частном секторе. В многоэтажке напротив в квартирах вылетели окна, разбита мебель. Этой ночью ВСУ обстреляли из реактивных установок Донецк и пригороды. А на рассвете атаковали Розовку. Погиб 19-летний парень. Два человека ранены. Повреждены школа и дворец культуры.

Еще как минимум шесть снарядов националисты выпустили по Новой Каховке и переправам через Днепр в Херсоне. Но атаку вовремя засекли расчеты ПВО.

Дивизион "Панцирей" прикрывает объекты гражданской инфраструктуры и военных, которые завершают передислокацию на левом берегу. ВСУ надеялись ударить в спину российской группировке ракетами "Точка-У". Одну подняли на высоту 5 километров. Вторую - на полтора. Рассчитывали, что их не заметят. Но в итоге обе цели были сбиты, едва появившись в зоне досягаемости "Панциря".

В Донецкой республике морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота освободили Павловку.

Сейчас авиация плотно обрабатывает ракетно-бомбовыми ударами позиции ВСУ в Авдеевке и Угледаре. На этих участках российские войска идут в наступление.

Густой перелесок на окраине города Сватово. Бойцы, чтобы не попасть в объектив дрона-разведчика ВСУ, скрытно заряжают реактивную установку. И так же незаметно выдвигаются на огневую позицию. Все попытки прорваться к Сватово и стратегически важной трассе на Кременную отбиты. Накануне боевики во время очередной атаки попали под огонь "Ураганов", потеряли два взвода и танки, откатились назад.

Сегодня наши подразделения усилили артиллерийскую подготовку по боевикам, засевшим в Соледаре. И при поддержке батарей активно наступают в Белогоровке. По оценкам военных, половина города уже под контролем спецназа и передовых отрядов ополченцев.

Штурмовые группы уверенно закрепились и на окраинах Артемовска. Боевики пытаются вернуть потерянные позиции. Но безуспешно.

Точный выстрел гранатомета. Из машины на обочину посыпались наемники. Уйти удалось не многим. В Запорожье российские разведчики каждый день устраивают засады на колонны и диверсионные группы, состоящие целиком из иностранцев. Не исключено, что именно на этом направлении ВСУ предпримут попытку еще одного масштабного наступления. И главным ударным кулаком должны стать именно боевики "иностранного легиона". По мнению местных властей, только поляков в область переброшено почти 5 тысяч человек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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