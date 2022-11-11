США боятся, что Европа начнет отказываться от санкций

Тем временем накачка Киева оружием продолжается

США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Вашингтон намерен направить Киеву четыре системы ПВО, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, сотню внедорожников, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

Одних только мин 120-го калибра - сразу 10 тысяч единиц. Вашингтон не скупится на щедрые смертоносные подарки Киеву. Также в новом пакете помощи - ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK и Stinger. Высокоточные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды - их осколки почти каждый день находят в Донецке и пригородах. 100 высокомобильных машин.

"Мы посылаем четыре системы противовоздушной обороны Avenger. Я не могу назвать сроки, но, как вы знаете, мы довольно быстро доставляем оборудование и системы на Украину, и мы постоянно находимся в контакте с нашими украинскими союзниками", - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона.

Учитывая, что еще два ЗРК HAWK накануне пообещала передать Украине Испания, Киев теперь попробует создать интегрированную систему противовоздушной обороны разной дальности. Больше оружия на восток - и как можно скорее, настаивает верховный представитель ЕС по иностранным делам. Жозеп Боррель предлагает автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза перевести с гражданских рельсов на военные.

"Нам надо адаптировать всю нашу систему мобильности так, чтобы наши войска могли быстро разворачивать свои возможности. И это критически важно для нашей обороны: возможность быстро перевозить войска из одной части ЕС в другую часть - в основном с запада на восток", - говорит он.

С таким предложением в Европе согласны далеко не все. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с сожалением отмечает, что ЕС все активнее втягивается в конфликт на Украине. Еще недавно это ограничивалось поставками нелетального вооружения. А в ближайшие дни Евросоюз примет решение взять на себя экономическое бремя по поддержке украинской экономики, прогнозирует Орбан. И добавляет, что задачу Венгрии видит в том, чтобы ускорить начало переговоров, ведь только мир может покончить с продовольственным и энергетическим кризисом.

Для США такие заявления - тревожный симптом. Американская администрация все сильнее беспокоится по поводу того, что на фоне кризиса европейские страны начнут отказываться от санкций, пишет издание Politico.

"Американские официальные лица, находящиеся в Европе, направляют коллегам из Вашингтона предупреждения о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся из-за санкций и обвиняют США в росте расходов. Это мнение может оказать давление на европейских лидеров, чтобы они отказались от поддержки санкций", - сказано в статье.

Администрация Джо Байдена, судя по последнему выступлению советника президента по нацбезопасности, считает, что переговоры с Москвой Киеву начинать рано. Пока требуется повоевать.

"В конечном счете, именно Украина должна принять решение о своем дипломатическом курсе. Наша задача - поставить их в наилучшую позицию на поле боя, чтобы, когда и если появится возможность для дипломатии, они оказались в наилучшей позиции за столом переговоров", - указал Джейк Салливан.

Начать переговоры можно зимой, когда линия фронта стабилизируется, считает председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. И если возможность договориться есть, нужно ей воспользоваться, заключает генерал.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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