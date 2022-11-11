Жертвами урагана "Николь" во Флориде стали четыре человека

Сотни тысяч жителей остались без электричества

В США новая беда - на восточное побережье Флориды обрушился мощный ураган Николь. Жертвами стихии уже стали как минимум четыре человека. Разрушены дома, сотни тысяч жителей остались без электричества. Происходящее затронуло и семейную жизнь Дональда Трампа.

Первую линию домов на курортных пляжах Дейтон-Бич попросту смыло в океан. Те, что устояли, нуждаются в серьезном ремонте. Хотя оставаться здесь теперь опасно для жизни.

Схожая картина по всему восточному побережью Флориды. Масштабную картину разрушений видно на кадрах с беспилотников. Под водой улицы Нью-Смирна-Бич - одного из лучших в мире мест для серфинга.

Ураган "Николь" обрушился на штат накануне. Ветер на скорости до 120 километров в час срывал крыши с домов и опрокидывал киоски. Оборванные линии электропередачи стали причиной смерти двух человек, их ударило током. На берегу гигантские волны подмывали строения и уносили в море деревья.

Без электричества остались более трехсот тысяч домов и предприятий. В международном аэропорту Орландо отменены свыше тысячи авиарейсов. Школьники не идут на занятия. Но разрушений и пострадавших могло бы быть больше, если бы местные жители не знали, что нужно делать.

"Флорида окружена водой с трех сторон, поэтому к наводнениям нам не привыкать", - говорит Лиэнн Хансард.

"Мы всегда должны быть готовы к шторму или урагану. Все зависит от того, к какой категории он относится. Если к первой, оставаться на месте нельзя", - говорит Мерседес Вилья Альта.

На фоне политических баталий в США пресса не могла оставить без внимания, что в зоне наводнений оказалось и поместье Дональда Трампа - резиденция Мар-а-Лаго, где в августе побывали со скандальным обыском агенты ФБР. По стечению обстоятельств, именно там в эти выходные намеревалась отпраздновать свадьбу младшая дочь экс-президента Тиффани. Однако теперь семейное торжество, вероятно, придется перенести.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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