Густая пена, едкий запах: реку Алатырь отравили токсичными отходами

Предполагаемого виновника уже определили

Это река Алатырь в Починковском районе Нижегородской области, протяженностью почти 300 км. Обычный водоем средней полосы России. Недавно местные жители во время прогулки на байдарках заметили в нем не совсем обычное явление. Почувствовали резкий неприятный запах. А затем увидели густую плотную пену. Как утверждают очевидцы, шла она из трубы.

Труба принадлежит местному заводу по производству крахмала. Ему без малого 100 лет. Находится неподалеку от села Пузская Слобода, где и обнаружили загрязнения. На заводе утверждают - ничего загрязняющего в реку они не сбрасывают. Совсем наоборот.

"У нас загрязнения никакого не идет, мы работаем без всякого добавления химии. У нас все только натуральное. Разрешение на сброс воды есть. Но она идет непосредственно через очистные. Я не знаю, откуда сделаны эти фотографии вообще, они явно не из этой местности", - говорит главный инженер.

Может показаться, что раз производство крахмальное, из картофеля, и отходы его - органические, то и вреда от них не будет. Более того, некоторые продукты переработки вроде мезги и вовсе идут на корм скоту. Но это не так. Если сбрасывать крахмальные отходы в реку, в ней может резко снизиться уровень кислорода, а значит - рыбы там не будет. Сейчас, по словам местных жителей, все еще не так критично, рыба есть.

Местный Росприроднадзор уже проводит проверку.

"В настоящее время по обращению проводится необходимая работа, инспекторами осуществляется предварительная проверка фактов. На ближайшее время запланирован выезд на место для предметного осмотра территории и отбора проб компонентов окружающей среды. По результатам этой работы будет принято решение о дальнейших действиях управления в рамках имеющихся полномочий", - сообщили в ведомстве.

По результатам проверки станет понятно, кто и чем загрязняет реку Алатырь. И насколько это опасно для экологии водоема и здоровья местных жителей.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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