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В Москве наградили победителей градостроительного конкурса

11:44
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Всего было подано почти 400 заявок

В Москве наградили победителей конкурса "Городское пространство: взгляд будущих градостроителей", передает "ТВ Центр".

Среди участников - студенты средних специальных учебных заведений, которые занимаются архитектурным, дизайнерским и ландшафтным проектированием.

Всего было подано почти 400 заявок из разных городов России и ближнего зарубежья. Среди главных задач конкурса - поддержка талантливой молодежи и развитие кадрового потенциала строительной отрасли.

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Конкурс "Городское пространство: взгляд будущих градостроителей"
Конкурс "Городское пространство: взгляд будущих градостроителей"
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