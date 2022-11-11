В Москве наградили победителей градостроительного конкурса

Всего было подано почти 400 заявок

В Москве наградили победителей конкурса "Городское пространство: взгляд будущих градостроителей", передает "ТВ Центр". Среди участников - студенты средних специальных учебных заведений, которые занимаются архитектурным, дизайнерским и ландшафтным проектированием. Всего было подано почти 400 заявок из разных городов России и ближнего зарубежья. Среди главных задач конкурса - поддержка талантливой молодежи и развитие кадрового потенциала строительной отрасли. Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"