Источники рассказали об отказе Черногории выдать России экс-главу Росалкогольрегулирования

Официальное подтверждение этой информации пока не поступало

Власти Черногории отказались выдавать России экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, обвиняемого в злоупотреблениями полномочиями и причинении ущерба на миллиарды рублей. Об этом сообщили источники в российских правоохранительных органах газеты "Коммерсантъ" и РИА Новости.

Власти Черногории отказались выдавать Чуяна по запросу Российской Федерации, заявил собеседник агентства, не уточняя детали.

"Коммерсантъ" пишет, что Чуяну и его адвокатам Черногория предоставила политическое убежище.

Официальное подтверждение этой информации пока не поступало.

В России Игоря Чуяна обвиняют в причастности к хищению 14 миллиардов рублей из ОФК Банка, он был объявлен в международный розыск. В октябре 2021 года стало известно о задержании Чуяна в Черногории по запросу России, суд постановил заключить задержанного под арест.

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