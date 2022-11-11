Выла от боли: в хосписе под Петербургом выхаживают ослепшую тигрицу

Аврора перенесла тяжелую операцию

Ослепшая тигрица Аврора из Саратова сейчас восстанавливается после тяжелой операции. Ее выхаживают в хосписе для животных в Ленинградской области. Ветеринарам пришлось удалить хищнице глаз. Впереди - еще одно хирургическое вмешательство.

В новом доме тигрица Аврора живет всего две недели. И уже настолько ловко ориентируется - сразу и не скажешь, что она абсолютно ничего не видит. Еще недавно зверь выл от боли - давление в левом глазном яблоке было в четыре раза выше нормы. Позади - сложнейшая операция по удалению. Впереди - еще одна.

"Спасти зрение было невозможно, все структуры глаза разрушены - и левого, и правого. Так как это длительная хирургия, два глаза сразу удалять не стали. Опять будет собираться команда врачей", - рассказала Яна Олейник, ветеринар хосписа для хищников "Дом Тигра".

В Ленинградскую область тигрицу привезли из Саратова. В детстве она работала в контактном зоопарке, там и получила травмы глаз от вспышек фотоаппаратов. Потом ее выкупили, но у нового владельца начались финансовые проблемы. О звере он заботился по мере сил, но условия содержания Авроры, ее рацион все ухудшались. И глаза разболелись окончательно. Тогда владелец и принял решение отдать питомца в другие руки.

"Частая история для нашего хосписа - когда в силу финансовых, семейных обстоятельств люди не справляются с такими животными. И она попала к нам неожиданно для нас", - уточнил Дмитрий Ким, руководитель хосписа для хищников "Дом Тигра".

Это единственный в России специализированный хоспис для крупных представителей семейства кошачьих. Его основатели - супруги Дмитрий и Яна. Начинали работу в Новосибирске, но подходящая для таких целей свободная земля нашлась только в Ленинградской области. Переехали сюда в июне.

Кроме Авроры, в хосписе живут еще восемь тигров, три пумы, два леопарда и рысь. Все это звери, рожденные в неволе, и каждый из них провел детство в бродячем цирке или контактном зверинце.

В приюте строят все новые вольеры. Потому что количество таких животных с непростой судьбой увеличивается с каждым годом. Основная проблема, говорят здесь, в том, что в России никак не контролируется процесс разведения опасных хищников в неволе. Получение потомства от них может продолжаться бесконечно.

Единственный механизм, которым сейчас располагают контролирующие органы, - запрет на содержание крупных хищников в домашних условиях, введенный в 2020 году. Но за нарушение полагается лишь конфискация животного. Владельцы никакой серьезной ответственности не несут. Поэтому в крупных городах до сих пор процветают, например, услуги почасовой аренды животных на дом для фотосессии. И блогеры ведут целые трансляции игр с полуторамесячными тигрятами или львятами для своих подписчиков.

Что с этими детенышами происходит через полгода-год - никто не задумывается. Авроре и ее соседям повезло попасть в такой хоспис - и это лучший из всех возможных исходов. Судьба десятков других подросших зверей неизвестна.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

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