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Княжевская: Москомархитектура с начала года рассмотрела почти 49 тыс. заявок на электронные госуслуги

10:53
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Количество заявок выросло на более чем 12%

Количество заявок от застройщиков на оказание государственных услуг в Москомархитектуре выросло за год более чем на 12%. Об этом сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская. Всего с начала года обработано 48678 заявок.

По мнению Княжевской, увеличение количества заявок означает, что строительная активность в Москве несмотря на общие экономические трудности остается высокой и даже растет.

Наиболее востребованными услугами оказались ведение Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).

В свою очередь заммэра столицы Андрей Бочкарёв отметил, что к настоящему времени в электронный вид переведены все основные государственные услуги в сфере строительства от оформления земельного участка и получения разрешения на строительства до выдачи разрешения на ввод и постановки объекта на кадастровый учет.

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