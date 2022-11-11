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Спасший десятки людей в кафе "Полигон" житель Костромы представлен к награде

10:57
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Мужчина смог выбить запасную дверь

Житель Костромы Андрей Кузьмин, спасший людей при пожаре в кафе "Полигон", представлен к награждению медалью МЧС России "За спасение на пожаре".
Опубликовано видео начала пожара в кафе "Полигон" в Костроме

Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в МЧС России. Благодаря смелым действиям Кузьмина десятки людей смогли спастись.

"Мужчина оценил ситуацию и понял, что до главного выхода не добраться, направился с супругой и её подругой к запасному выходу. За ними последовали и другие посетители. Дверь оказалась заперта. Не сразу, но Андрею удалось выбить дверь - десятки человек смогли выйти из здания", - рассказало министерство в Telegram.

Пожар в клубе "Полигон" в Костроме произошел в ночь на 5 ноября. Огонь охватил более трёх тысяч квадратных метров. В результате пожара погибли 13 человек, еще пятеро пострадали. Люди погибли в основном из-за давки и паники, начавшихся во время эвакуации.

Среди причин пожара называют выстрел в зале кафе из охотничьей ракетницы. 5подозреваемый в поджоге клуба арестован.

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