Посол России предупредил США о последствиях втягивания в кризис на Украине

Это не отвечает национальным интересам Америки, заявил дипломат

Дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине с помощью поставок оружия, наемников и инструкторов заводит в тупик отношения Вашингтона с Москвой. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал российский посол в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, такое поведение не отвечает национальным интересам Америки, поскольку из тупика российско-американских отношений "всем будет трудно выбраться".

Посол призвал американских политиков "не раскачивать ситуацию", а также "дать четкие указания своим подопечным в Киеве о гибельности военного противостояния с Россией".

При этом Антонов напомнил недавние заявления украинских властей о стремлении вступить в НАТО и условиях возобновления переговоров — по мнению российского посла, это подтверждает нацеленность Киева на продолжение боевых действий.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не собираются развязывать третью мировую войну и напрямую вмешиваться в конфликт на Украине. При этом Байден заверил, что, независимо от исхода промежуточных выборов в Конгресс, США продолжат оказывать помощь Украине и обеспечивать ей "все рациональные средства для самозащиты".

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