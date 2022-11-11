В Совфеде обвинили Киев во лжи о переговорах с Россией

Украина законодательно закрепила отказ от переговоров

Заявления американских политиков о якобы готовности Украины к контактам с Россией — это передергивание фактов. Об этом в пятницу, 11 ноября, рассказал вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что Россия должна своими действиями показать готовность к переговорам с Украиной. В американском внешнеполитическом ведомстве утверждали, что именно на Москве лежит ответственность за возобновление переговоров с Киевом.

Сенатор, комментируя это заявление, напомнил, что отказ Украины от переговоров с Россией "закреплен в украинском законодательстве", подтвержден соответствующим указом Зеленского, и это дела, а не слова.

Действия американских политиков Косачев назвал хитрой трехходовкой, в которой нужно "сначала запретить Зеленскому любые переговоры, затем заставить пошевелить в их пользу губами украинскую марионеточную куклу и уже затем возложить всю ответственность за срыв переговоров на Россию".

Этот сценарий уже использовался Соединенными Штатами в случае с Минскими соглашениями, отметил представитель Совфеда. По его словам, "не стой Вашингтон за Киевом в их последовательном саботаже, сейчас границы Украины могли бы выглядеть иначе", однако они "перехитрили сами себя" и "продолжают пользовать Украину в своих целях", написал Косачев в своем Telegram-канале.

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