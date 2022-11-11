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Ребенка, которого сбил новосибирский депутат, выписали из больницы

11:33
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Мальчик месяц не будет ходить в школу

В Новосибирской области выписали из больницы шестилетнего мальчика, которого сбил депутат на машине.
Подробности состояния мальчика, которого сбил новосибирский депутат

Ребенка выписали под наблюдение врачей, ему понадобится реабилитация в санатории и курс массажа, сообщает НГС. Месяц мальчик не будет ходить в школу.

"Выписали сегодня. Мать с ребенком уехала в Татарск на машине, которую предоставило реготделение партии "Единая Россия", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

30 октября в Татарске депутат от партии "Единая Россия" совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов за рулем автомобиля Toyota RAV4 наехал на ребенка во дворовой территории многоквартирного дома.

67-летний депутат вышел из машины, немного постоял возле ребенка, а затем покинул место ДТП. Скорую помощь вызвали прохожие. Мальчика в стабильно тяжелом состоянии положили в реанимацию Татарской центральной районной больницы. Позднее его доставили в ОКБ в Новосибирске вертолетом санавиации.

Автомобиль Мамонтова был объявлен в розыск, однако через некоторое время депутат сам явился в отдел полиции. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности" и два административных дела – "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП.

После ДТП политика исключили из "Единой России", а суд отстранил его от должности.

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