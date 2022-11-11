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Эрдоган пожаловался на страдания "у дверей ЕС"

11:37
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Брюссель слишком долго заставлял Турцию ждать, заявил политик

Турция 52 года ждет у дверей Евросоюза и до сих пор не дождалась членства в интеграционном объединении. Об этом в пятницу, 11 ноября, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕЭС, в 1987 году официально оформила заявку на вступление в Союз. Переговоры о членстве Турции в ЕС стартовали лишь в 2005 году, но до сих пор сроки принятия Турции неясны.

Эрдоган заявил, что общеевропейские власти "все еще продолжают делать одно и то же", однако "мы ответим, когда придет время", сообщает РИА Новости.

В Евросоюзе из-за конфликта на Украине нарастают внутренние противоречия. Ранее премьер-министр Греции раскритиковал власти Турции за то, что она одновременно поставляет оружие на Украину и сотрудничает с Москвой, а для принятия в ЕС необходимо заручиться согласием всех государств, уже входящих в интеграционное объединение.

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
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