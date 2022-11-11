Кириенко представил администрацию президента на похоронах Стремоусова

Замглавы Херсонской области погиб в ДТП

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко в пятницу, 11 ноября, прибыл на церемонию прощания с погибшим заместителем главы Херсонской области Кириллом Стремоусовым.

Церемония проходит в Александро-Невском соборе в Симферополе. На ней также присутствуют врио губернаторов Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Доступ в храм открыт для всех желающих проститься с замглавы Херсонской области. Гроб с телом Стремоусова открыт во время отпевания и прощания. Похоронят политика также в Крыму, сообщает ТАСС.

9 ноября Кирилл Стремоусов, с апреля занимавший должность замглавы Херсонской области, погиб в автокатастрофе. Причиной ДТП, которое произошло на трассе Херсон-Армянск, по предварительным данным мог стать опасный маневр грузовика в районе пересечения двух трасс.

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