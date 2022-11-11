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Бочкарев: Основные конструкции перехода возвели между станциями "Печатники" БКЛ и салатовой ветки метро

11:50
  • пятница
  • 11 ноября 2022

В активной фазе находится монтаж инженерных систем и оборудования

Основные конструкции пересадки между станциями "Печатники" Большой кольцевой  и Люблинско-Дмитровской линий полностью готовы. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, полностью смонтированы металлоконструкции пересадки, завершается устройство кровли. В активной фазе находится монтаж инженерных систем и оборудования.

ТПУ "Печатники" станет одним из крупнейших на юго-востоке столицы. Он объединит одноименные станции Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро, МЦД-2, а также маршруты наземного городского транспорта.

Пересадку со станции "Печатники" БКЛ можно будет сделать через вестибюль №1. Здесь уже установили пять эскалаторов. К завершению близятся и архитектурно-отделочные работы в зоне пересадки.

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