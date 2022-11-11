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"Макдональдс" в Белоруссии станет "Вкусно - и точка"

11:56
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Сеть намерена расширяться дальше

Сеть ресторанов быстрого питания Вкусно - и точка" выходит на рынок Белоруссии.

Компания объявила, что завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети McDonald's под управлением "КСБ Виктори Рестораны".

На данный момент в Белоруссии открыто 25 ресторанов McDonald's в шести городах. Они начнут работать под новым брендом через несколько недель.

Теперь "Вкусно - и точка" будет работать не только в России, но и в Беларуси, и это только начало. Мы планируем эффективно взаимодействовать с нашими франчайзи, чтобы расширять бизнес", - заявил владелец сети Александр Говор.

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