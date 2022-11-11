В России с коронавирусом госпитализировали 1248 человек

Скончались 67 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1248 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 11 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5554 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 7623 человека, скончались 67 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 925 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 175. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 328 человек, в Московской области – 205.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21489074 случая заболевания, зарегистрировано 390902 летальных исхода.

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