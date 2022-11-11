Европарламент предложил создать оборонный союз в поддержку НАТО

Необходимо укреплять инфраструктуру безопасности, считают в Брюсселе

В Европе необходимо создать стабильный союз безопасности и обороны, который дополнит Североатлантический альянс. Такое заявление сделала в пятницу. 11 ноября, председатель европейского законодательного органа Роберта Метсола.

По словам политика, необходимо укреплять европейскую инфраструктуру безопасности, с этой целью предлагается сформировать "стабильный союз безопасности и обороны".

Такой союз, как заявила Метсола, не только дополнит НАТО, но и поможет таким странам, как Молдавия, предотвратить возможные серьезные инциденты, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель директора ДНКВ МИД России Константин Воронцов заявил, что Запад не готов выстраивать универсальную архитектуру равной безопасности и сотрудничества. Дипломат отметил, что "западные страны разрушили целый ряд опор архитектуры глобальной безопасности, включая соглашения в сфере контроля над вооружениями".

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