Россиян предупредили о похолодании в выходные

Несколько дней держится аномально теплая погода

Суббота завершит период очень теплой погоды на центральной территории России. Об этом в пятницу, 11 ноября, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Романова.

Как предупредила метеоролог, 12 ноября станет последним днем в Центральной России, когда температура превысит многолетние показатели на 7-8 градусов. Из-за прохождения атмосферных фронтов местами пройдет небольшой дождь, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В воскресенье циклон продолжит смещаться на восток, приближаясь к Уралу. Большинство центральных областей окажутся в его тыловой части. В Тверской, Ярославской, Ивановской областях температура приблизится к норме. В Рязанской, Владимирской и Тамбовской областях теплая погода еще на день задержится.

В понедельник, 14 ноября, вся территория Центрального федерального округа окажется во власти холодных северных ветров. Температура в течение суток будет колебаться от минус 3 градусов ночью до плюс 3 градусов днем.

В следующие дни недели ночью температура перейдет через ноль в сторону отрицательных значений, подморозит до минус 8 градусов. Днем температура будет близка к нулевой отметке, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что уже подведены итоги второго осеннего месяца, согласно которым октябрь-2022 стал третьим среди самых теплых за всю метеорологическую летопись России с 1891 года.

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