Собянин утвердил правила предоставления инвесторам "стабилизационной оговорки"

Мэр подписал постановление

В Москве изменился порядок заключения региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Правительство Москвы утвердило порядок заключения региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), стороной которых является города Москва, а также перечень нормативных правовых актов, к которым может быть применена так называемая "стабилизационная оговорка", - сообщили в столичной мэрии.

В соответствии с законодательством СЗПК могут быть заключены в случае реализации проектов в таких сферах экономики как строительство (модернизация) транспортно-логистических центров и аэровокзалов (терминалов), развитие общественного транспорта, здравоохранение, образование, культура, спорт, туризм, цифровая экономика, охрана окружающей среды, пищевая и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и другие.

Отмечается, что объем капиталовложений организации, реализующей проект по региональным СЗПК, должен составлять не менее 200 млн руб. (по федеральным СЗПК - 750 млн руб. и более в зависимости от отрасли).

Механизм СЗПК предусматривает две ключевые меры поддержки инвесторов: "стабилизационную оговорку" (то есть гарантию неухудшения законодательства, применяемого в рамках инвестиционного проекта в течение всего срока его реализации) и возможность компенсации части затрат, понесенных инвестором, при соблюдении ряда требований к финансовой эффективности проекта.

Подчеркивается, что общий объем инвестиций в реализацию указанных проектов составляет порядка 24 миллиарда рублей.

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