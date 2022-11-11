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Песков ответил на вопрос о возможном изменении статуса Херсонской области

12:32
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Никаких изменений нет

В Кремле исключили какие-либо изменения в статусе Херсонской области в связи с отводом российских войск из Херсона на левый берег Днепра.
Власти Херсона исключили форсирование Днепра ВСУ

Об этом в пятницу, 11 ноября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений", - ответил он журналистам.

При этом представитель Кремля отказался комментировать решение о маневре ВС России в районе Херсона. За подробностями Песков посоветовал обратиться к Минобороны.

"Мы не хотели бы комментировать ни тех, ни других (экспертов – прим.ред.), специальная военная операция продолжается", - ответил Песков.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил командующему Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения спецоперации Сергею Суровикину начать маневр войск на заранее подготовленные инженерные позиции на левом берегу Днепра.

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