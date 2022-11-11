Путин не будет выступать онлайн на G20

Президенту не позволяет график

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не будет выступать в режиме видеоконференции на саммите G20 в Индонезии.

Как уточнил кремлевский спикер, это было персональное решение главы государства. Оно связано с графиком президента и необходимостью его нахождения в стране.

Ранее СМИ писали, что Путин может принять участие в одной из сессий предстоящей встречи на высшем уровне в онлайн-режиме.

Саммит "Большой двадцатки" на Бали состоится 15-16 ноября.

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