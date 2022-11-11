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В США тремя словами описали Зеленского

13:07
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Вашингтону рекомендовали тщательнее считать деньги

Пресса Соединенных Штатов назвала президента Украины Владимира Зеленского "королевой американских пособий".

Такое определение украинскому лидеру дала журналистка Кэндис Оуэнс в эфире Tucker Carlson Tonight на Fox News.

"Во сколько нам на данный момент обходится Украина? 50 миллиардов долларов! Но для "королевы американских пособий" этого недостаточно!" - заявила она (цитата по РИА Новости).

Американским властям нужно следить за каждым долларом, направляемым на Украину. Сотрудники налоговой службы почему-то не контролируют финансы, которые отправляют за границу, заключила журналистка.

Накануне стало известно, что США намерены предоставить Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов. Киев получит ракеты для систем ПВО Hawk, четыре системы ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS.

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