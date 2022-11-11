ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль оценил решение США о статусе российской экономики

13:22
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Американские власти больше не считают Россию страной с рыночной экономикой

Решение Соединенных Штатов исключить Россию из списка стран с рыночной экономикой является продолжением попыток давления на Москву, к которым относятся и санкции. Такое заявление в пятницу, 11 ноября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Посол России назвал нелогичным решение США о статусе российской экономики

Как отметил представитель Кремля, имеется "растущее понимание, в меньшей степени в Америке, в большей степени в Европе, того, что эти санкции не смогли дестабилизировать российскую экономику, но вносят изрядную турбулентность в экономику, прежде всего, европейскую".

Решения американских властей не способствуют стабилизации на мировых экономических рынках, подчеркнул Песков.

При этом в Кремле отметили, что есть внешнеторговые партнеры, которые продолжают проявлять заинтересованность в осуществлении внешнеэкономического взаимодействия с Россией — "в данном случае вакуума не бывает, и там, где он рождается, он заполняется другими направлениями, другими странами", сообщает "Интерфакс".

10 ноября Министерство финансов США объявило, что лишает Россию статуса страны с рыночной экономикой. Это означает, что американские власти смогут применять к России антидемпинговые нормы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг США
Флаг США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.