Кремль оценил решение США о статусе российской экономики

Американские власти больше не считают Россию страной с рыночной экономикой

Решение Соединенных Штатов исключить Россию из списка стран с рыночной экономикой является продолжением попыток давления на Москву, к которым относятся и санкции. Такое заявление в пятницу, 11 ноября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, имеется "растущее понимание, в меньшей степени в Америке, в большей степени в Европе, того, что эти санкции не смогли дестабилизировать российскую экономику, но вносят изрядную турбулентность в экономику, прежде всего, европейскую".

Решения американских властей не способствуют стабилизации на мировых экономических рынках, подчеркнул Песков.

При этом в Кремле отметили, что есть внешнеторговые партнеры, которые продолжают проявлять заинтересованность в осуществлении внешнеэкономического взаимодействия с Россией — "в данном случае вакуума не бывает, и там, где он рождается, он заполняется другими направлениями, другими странами", сообщает "Интерфакс".

10 ноября Министерство финансов США объявило, что лишает Россию статуса страны с рыночной экономикой. Это означает, что американские власти смогут применять к России антидемпинговые нормы.

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